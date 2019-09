Apple annuncia la pubblicazione del primo aggiornamento per iOS 13

Proprio in questi minuti Apple sta procedendo al rollout del nuovo sistema operativo iOS 13 per iPhone. Nel frattempo, è arrivata la conferma che il primo update alla versione iOS 13.1 sarà pubblicato il 24 settembre, in concomitanza con l’arrivo di iPadOS 13.

Il primo aggiornamento del nuovo OS targato Apple introdurrà una serie di correzioni e di cambiamenti che andranno a risolvere molti dei problemi presenti nella versione iOS 13. Inoltre, l’update implementerà alcune nuove feature per gli utenti iPhone, tra cui la possibilità di condividere l’ETA in Apple Maps, modifiche all’HUD del volume, nuove icone animate per l’app Home e le automazioni delle shortcut.

Apple ha anche confermato l’arrivo di HomeKit Secure Video entro la fine dell’anno. La nuova feature permetterà di salvare le registrazioni delle telecamere compatibili direttamente in iCloud. Molte altre novità verranno introdotte nel corso del tempo. Intanto potete leggere tutte le novità sul nuovo sistema operativo iOS 13 direttamente sulle pagine di Everyeye.