Apple RealityKit: motion capture in tempo reale, 3D e realtà aumentata per il gaming

Dopo aver annunciato Mac Pro 2019, Apple ha svelato ufficialmente anche un nuovo ambiente di sviluppo chiamato RealityKit. Quest'ultimo combina il 3D e la realtà aumentata, con tanto di motion capture in tempo reale.

Per chi non lo sapesse, quest'ultima tecnica viene solitamente utilizzata dagli sviluppatori per tracciare in tempo reale i movimenti di persone in carne e ossa per trasportarli all'interno di un videogioco. Ebbene, grazie a RealityKit, ora questo diventa molto semplice: basta puntare la fotocamera del proprio dispositivo verso una persona per catturare i suoi movimenti in tempo reale. Tuttavia, questa possibilità potrà essere utilizzata al meglio solamente dagli sviluppatori, visto che realizzare un videogioco rimane comunque un lavoro piuttosto complesso.

Per fornire ulteriori informazioni al pubblico sono saliti sul palco dell'edizione 2019 della WWDC alcuni rappresentanti di Microsoft, che hanno fatto vedere un po' di gameplay di Minecraft Earth, un titolo in realtà aumentata che riprende molte meccaniche dal popolare videogioco di Mojang. Non manca, tra le altre cose, la possibilità di inserire il modello 3D della persona catturato con il motion capture nel mondo di Minecraft, chiaramente utilizzando la realtà aumentata. Tutto questo funziona solamente su iOS.

Insomma, Apple ha fatto dei grandi passi avanti per quanto riguarda la realtà aumentata.