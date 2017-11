Apple annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre del 2017

Ennesimo trimestre da record per Apple. La scorsa notte, il gigante di Cupertino ha rilasciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2017, nel corso del quale la divisione servizi ha raggiunto il massimo storico in termini di ricavi.

L’azienda ha riportato un fatturato trimestrale di 52,6 miliardi di Dollari, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e gli utili trimestrali per azione sono pari a 2,07 Dollari, in crescita del 24%. Le vendite internazionali, si legge nella relazione, hanno rappresentato il 62% del fatturato trimestrale.

Nel corso della conference call, l’amministratore delegato della compagnia Tim Cook ha lodato il risultato da record raggiunto dalla divisione “servizi”, che ha registrato 8,5 miliardi di Dollari di ricavi, grazie a 210 milioni di abbonati paganti, in aumento di 25 milioni rispetto allo scorso trimestre. La divisione include tutti i servizi web della compagnia di Cupertino, tra cui anche Apple Music. Alla luce di questo risultato, secondo Cook, Apple è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del raddoppio della base di utenti che utilizzano i propri servizi entro il 2020. Attualmente, questo è un business da 30 miliardi di Dollari.

Il margine lordo è stato del 37,9%, mentre quello operativo è stato del 25% e l’utile netto di 10,7 miliardi di Dollari.

Cook, agli investitori, ha annunciato che il Mac ha generato entrate per 25,8 miliardi di Dollari, con vendite in aumento del 10% rispetto allo stesso trimestre del 2016. Il CEO imputa questo aumento alle promozioni back-to-school, ma anche le imprese hanno acquistato più Mac che mai.

Le vendite di iPhone sono cresciute solo del tre per cento, ma l’amministratore delegato si è concentrato sulla crescita a due cifre in “Cina, Medio Oriente, Europa Centrale ed Orientale, India e Messico”.

Continua la fase di calo per iPad, che registra il secondo trimestre consecutivo negativo, con 10,3 milioni di unità vendute, contro i 46,6 milioni di iPhone e 5,3 milioni di Mac.