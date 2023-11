Apple annuncia la Swift Studio Challenge 2024: le novità in arrivo

Tante novità sulla Swift Student Challenge 2024, l’iniziativa di Apple che permette a migliaia di studenti e studentesse di tutto il mondo di mostrare la creatività con la programmazione.

La challenge torna nel 2024 con la categoria “Distinguished Winners”: a febbraio 2024 gli studenti e studentesse avranno tre settimane di tempo per inviare i loro progetti e partecipare alla Swift Student Challenge.

Dei 350 vincitori totali, 50 saranno premiati come Distinguished Winners e la prossima estate saranno invitati da Apple presso la sede di Cupertino per incontrare il team Apple e conoscersi. Ogni vincitore o vincitrice inoltre riceverà anche l’iscrizione per un anno all’Apple Developer Program che come noto consente di inviare app all’App Store e ricevere assistenza da Apple.

Apple ha spiegato che per avvicinare chi studia allo sviluppo di app, collabora con gli insegnanti di tutto il mondo e per l’occasione presenta quattro nuovi progetti di Swift Playgrounds denominati “Programmare è per tutti”, che forniscono risorse passo passo che aiutano gli studenti e studentesse a sviluppare le competenze di base, risolvendo i problemi più sentiti.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Swift Student Challenge.

Sempre a proposito di applicazioni, secondo alcuni rumor emersi nelle scorse ore a marzo 2024 Apple aprirà le porte di iOS agli Store di terze parti.