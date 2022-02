Apple annuncia 'Tap To Pay': gli iPhone si trasformeranno in POS per i pagamenti

Apple ha annunciato in via ufficiale l'intenzione di implementare la funzione "Tap to Pay" su iPhone, che permetterà alle aziende di utilizzare i dispositivi mobili come POS per i pagamenti concatless. La notizia era trapelata già nelle scorse giornate, ed è stata confermata dal colosso di Cupertino.

Al momento si tratta di una funzione ancora non attiva, ma l'API di supporto è già stata implementata nella seconda beta di iOS 15.4.

Apple ha confermato che Tap To Pay su iPhone accetterà i pagamenti da "carte di credito e di debito contactless ed altri portafogli digitali", ma sarà supportata solo su iPhone Xs e modelli successivi. Non è chiaro perchè il colosso di Cupertino abbia tolto dalla lista gli iPhone 6, 7 ed 8 che sono provvisti di NFC.

In linea con quanto avviene con Apple Pay, la società americana ha precisato che gli acquisti ed i pagamenti saranno totalmente protetti dalla privacy ed Apple non saprà mai cosa si sta acquistando e la somma spesa.

Grazie a Tap To Pay i commercianti potranno utilizzare gli iPhone come POS per i pagamenti, sulle piattaforme compatibili. La prima a supportarla sarà Shopify che implementerà il supporto "questa primavera", ma seguiranno anche altre piattaforme entro la fine dell'anno.

Nel comunicato diffuso, Apple ha al momento annunciato l'arrivo solo negli Stati Uniti entro fine 2022.