Apple annuncia keynote 'One More Thing' per il 10 novembre: nuovi Mac in arrivo!

Neanche il tempo di riportare le ultime indiscrezioni riguardanti il prossimo keynote Apple, atteso da alcuni insider per il 17 novembre, che il colosso di Cupertino ha annunciato ufficialmente il suo terzo evento in tre mesi per il 10 novembre alle ore 19:00 italiane, visibile in streaming sul sito Apple e anche tramite YouTube.

Questo evento con ogni probabilità si concentrerà sull’imminente transizione ad Apple Silicon per la gamma di dispositivi Mac, dato che l’azienda stessa aveva già promesso di lanciare tali macchine entro fine 2020. “One More Thing”, come detto sopra, è il terzo keynote che la Mela ha deciso di organizzare negli ultimi mesi per presentare i suoi prodotti in arrivo sul mercato. L’ultima volta è stata lanciata l’intera gamma di smartphone iPhone, assieme agli accessori MagSafe e all’HomePod mini; ora sarà la volta dei computer di casa Apple, l’”ultima cosa” che Cupertino presenterà prima del 2021.

Cosa aspettarci da Apple Silicon? Le voci sono molte: alcuni rapporti parlavano di una versione rinnovata del MacBook da 12 pollici in arrivo, ma con processore ARM in dotazione; altre indiscrezioni ancora hanno invece indicato la possibile presentazione di un MacBook Pro da 13 pollici e forse anche un iMac da 24 pollici. Tra l’altro, come indicato dai colleghi di 9to5Mac, nella pagina dell’evento non manca l’easter egg per l’occasione: cliccando sul logo di Apple nell’artwork sarà possibile, infatti, vedere un uovo di Pasqua in realtà aumentata che mostra la tipica mela morsicata distesa e che brilla di mille colori, per poi sollevarsi come i monitor dei MacBook; un computer portatile nuovo, dunque, è praticamente confermato.

Sicuramente Apple parlerà in maniera approfondita anche dei dettagli tecnici della transizione da processori Intel a chip Apple Silicon proprietari. Sarà sicuramente interessante vedere cosa avrà l’azienda in serbo per tutti gli appassionati.