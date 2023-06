Apple annuncia watchOS 10: arrivano i widget, i nuovi quadranti e tanto altro!

Nel corso del keynote di apertura della WWDC, Apple ha anche annunciato watchOS 10, il nuovo sistema operativo per Apple Watch in arrivo in autunno insieme ai nuovi iOS, iPadOS, tvOS e macOS.

Come preannunciato da molti in precedenza, watchOS 10 porta con se un nuovo modo per accedere rapidamente alle informazioni di cui si ha bisogno da qualsiasi quadrante. Dopo essere approdati su iPad con iPadOS 17, i widget arrivano anche su Apple Watch: basta ruotare la Digital Crown per mostrare i widget in una pila intelligente che appunto consentirà di accedere a tutti i dati, che cambiano in base alle esigenze degli utenti.

Apple ha riprogettato anche le app di watchOS 10: l’applicazione “Ore locali” ora presenta dei colori di sfondo che riflettono l’ora del giorno a seconda del fuso orario visualizzato. L’app Attività invece presenta tante novità, e rende i dati più facilmente accessibili.

Presentati anche i nuovi quadranti “Palette”, che usa i colori per visualizzare l’orario, e “Peanuts” che ha come protagonista Snoopy.

A livello di allenamenti, arriva anche il supporto al Ciclismo: Apple Watch può connettersi ai sensori delle bici dotate di Bluetooth per monitorare distanza e l’attività in tempo reale.

Aggiornamento anche per l’escursionismo: su Apple Watch Ultra si potrà accedere ad ancora più informazioni e ad una nuova mappa topografica con curve di livello, ombreggiatura delle colline e dettagli sull’altitudine. Tramite la ricerca è possibile scoprire nuovi sentieri, con tanto di nome, difficoltà, dislivello ed altro ancora.

Gli sviluppatori, grazie alle nuove API, avranno la possibilità di creare programmi di allenamento accessibili attraverso l’app dedicata.

Si rinnova su Apple Watch l’app Mindfulness per la salute mentale, che permette di registrare le proprie emozioni e l’umore quotidiano e può fornire approfondimenti e consigli su come migliorare il proprio stile di vita.

Sempre dal fronte della salute, Apple Watch monitorerà anche la salute della vista. I genitori potranno monitorare quanto tempo trascorrono i bambini alla luce del giorno grazie al sensore di luce ambientale: si tratta di un dato fondamentale dal momento che può evitare la miopia. Inoltre, watchOS 10 può utilizzare la distanza dallo schermo per misurare se un bambino o un adulto tiene il dispositivo troppo vicino per un periodo di tempo troppo prolungato.