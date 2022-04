Apple annuncia la WWDC 2022: dovrebbe arrivare iOS 16, ecco quando

In seguito alle prime avvisaglie relative alle date della WWDC 2022, finalmente è giunta l'ora di saperne di più. Infatti, Tim Cook e soci hanno svelato ufficialmente l'evento, rilasciando anche alcune informazioni interessanti.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, così come ufficializzato da Apple mediante un comunicato stampa italiano, nel 2022 l'evento WorldWide Developers Conference si terrà in formato totalmente digitale. In ogni caso, nonostante l'edizione non si svolgerà in presenza, ci sarà comunque modo di respirare l'aria della WWDC, anche se tutti da casa.

Infatti, andando oltre agli annunci che verranno effettuati durante l'evento, la società di Cupertino ha deciso di far tornare anche la Swift Student Challenge, dando spazio a studenti e studentesse appassionati di coding. In particolare, Apple invita questi ultimi a creare il progetto di un'applicazione in Swift Playgrounds su un argomento a scelta, inviandolo poi entro il 25 aprile 2022. Se siete interessati all'iniziativa, potete fare riferimento al portale ufficiale di Swift Student Challenge.

Per quel che riguarda, invece, i reveal che verranno effettuati, l'azienda di Tim Cook ha svelato che "sulla scia del successo degli eventi online degli ultimi due anni, la WWDC22 punterà i riflettori sulle novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS". Insomma, gli occhi degli appassionati sono chiaramente puntati sulle funzionalità di iOS 16, al centro dei rumor ormai da un po' di tempo.

Ma quanto accadrà tutto questo? Le date scelte da Apple vanno dal 6 al 10 giugno 2022. In parole povere, non manca poi così tanto al "momento clou": non ci resta che attendere qualche mese.