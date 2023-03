Apple annuncia la WWDC 2023: è la volta buona per Apple AR?

Finalmente ci siamo: Apple ha annunciato la WWDC 2023, la sua conferenza annuale per sviluppatori, che come ogni anno si terrà all'inizio di giugno. Nel 2023, però, la Worldwide Developers Conference potrebbe essere un evento importantissimo per il colosso di Cupertino: essa, infatti, dovrebbe essere la cornice del lancio di Apple AR.

Scendendo un po' più nello specifico, la WWDC23 si terrà tra il 5 e il 9 giugno. Nel breve messaggio pubblicato dalla Mela Morsicata sul sito web Apple Developer, l'azienda invita i fan ad "essere tra i primi a scoprire le ultime novità sulle piattaforme, sulle tecnologie e sugli strumenti Apple. Avrai anche la possibilità di incontrare gli esperti Apple e altri sviluppatori. Il tutto sarà online e senza alcun costo.".

In aggiunta, però, Apple ha confermato un evento in presenza all'Apple Park, che si terrà il 5 giugno, in concomitanza con il Keynote di giugno della compagnia, durante il quale dovrebbero essere condensati i principali annunci del colosso di Cupertino. Infine, sempre in occasione della WWDC23, Apple ha aperto le iscrizioni per la Swift Student Challenge, una sfida a base di coding le cui iscrizioni saranno aperte a tutti gli studenti fino al 19 aprile.

Passando alle speculazioni, sicuramente il Keynote Apple sarà incentrato su iOS 17, su iPadOS 17 e su MacOS 14, il cui nome resta ancora un mistero. Dovrebbe poi esserci spazio anche per i nuovi sistemi operativi per Apple Watch e Apple TV, anche se è improbabile che arrivino grandi novità in tal senso durante la conferenza di giugno.

Lato hardware, è possibile che Apple annunci il Macbook Air M2 da 15", ormai ampiamente rumoreggiato dagli esperti di settore, e, forse, persino il primo Mac Pro con chipset Apple Silicon, che dovrebbe essere dotato dei chip M2 Max e M2 Ultra, o forse addirittura di un SoC persino più performante, chiamato M2 Extreme. La vera star della WWDC dovrebbe essere Apple AR, però: l'headset Mixed-Reality di Cupertino, inizialmente previsto per metà 2022 e poi slittato di un anno, infatti, sarebbe ormai pronto a mostrarsi al pubblico, dopo essere stato testato da dirigenti e impiegati Apple nelle scorse settimane.