Apple annuncia la WWDC 2024: tutto sul keynote di presentazione di iOS 18 con IA

Dopo aver trattato l'elevato prezzo del biglietto da visita di Steve Jobs, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento ad Apple. Infatti, quest'ultima ha annunciato la data dell'edizione 2024 della WWDC (Worldwide Developers Conference).

Il più grande evento dell'anno dedicato al mondo degli sviluppatori prenderà il via nella giornata del 10 giugno 2024 (e proseguirà fino al 14 giugno). Come ben saprete, la Worldwide Developers Conference è usualmente luogo di annunci interessanti in ambito software, motivo per cui potreste volerla seguire con interesse.

In un comunicato stampa inviatoci da Apple, viene confermato che nelle giornate coinvolte si potranno "scoprire i software e le tecnologie Apple più recenti durante il Keynote di apertura". È già stato confermato che questo verrà trasmesso per tutti sia tramite l'applicazione Apple Developer che mediante il sito Web dell'azienda e su YouTube.

I dettagli sugli effettivi annunci al momento latitano, come d'altronde non può essere altrimenti, ma possiamo soffermarci rapidamente sulle più recenti indiscrezioni. Il focus principale non può che essere posto sull'annuncio di iOS 18, la prossima major release del sistema operativo degli iPhone. Ricordiamo che i recenti rumor su iOS 18 lasciano intendere che si punterà in modo importante sull'intelligenza artificiale.

In attesa di un aggiornamento che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per l'ecosistema Apple, vale la pena indicare che è la stessa società di Cupertino a confermare che ci saranno anche novità relative ad iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.