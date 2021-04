Apple potrebbe annunciare un nuovo servizio ad abbonamento domani 20 Aprile

Nel corso dell'evento Apple di domani 20 Aprile potrebbe esserci spazio anche per un nuovo servizio ad abbonamento. L'indiscrezione, notata dai colleghi di 9to5mac, arriva direttamente dalla beta di iOS 14.5.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, infatti, l'app Podcast presente nella beta di iOS 14.5 è stata leggermente modificata ed in alto a destra è ora presente l'icona personale, come avviene in Apple Music, che include anche le impostazioni delle notifiche. Probabilmente, facendo tap sulla suddetta icona, si accederà a tutte le informazioni sull'account e sull'abbonamento.

Apple ancora non ha diffuso alcuna informazione ufficiale, ma tutto lascia presagire che iOS 14.5 veda la luce nei prossimi giorni: la compagnia americana potrebbe annunciare la data di lancio già domani.

Il nuovo servizio per i podcast potrebbe chiamarsi semplicemente Apple Podcast+, sulla scia della nomenclatura assunta da Apple TV+ ed Apple Fitness+. Ciò che resta da capire però è se sarà disponibile da subito a livello mondiale (Italia compresa) o meno: alcuni servizi come Apple News+ e Fitness+, infatti, al momento ancora non sono approdati nel nostro paese e non è dato sapere quali siano le sorti di questa nuova piattaforma.

La Mela però potrebbe cavalcare l'onda dei Podcast che negli ultimi tempi hanno registrato un riscontro sempre maggiore.