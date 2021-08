Apple, annunciati costi e compatibilità delle nuove AMD Radeon Pro W6000X

Annunciate appena due giorni fa, le nuove schede video professionali Radeon Pro saranno un nuovo fedele alleato degli Apple Mac Pro attualmente in commercio, ma sarà possibile anche acquistarle separatamente.

A tal proposito, Apple ha da poco pubblicato la documentazione di supporto per tutti gli utenti interessati a effettuare il passaggio alla nuova tecnologia RDNA2.

La documentazione di compatibilità è raggiungibile a questi indirizzi:

Un dettaglio piuttosto importante riguarda la retrocompatibilità infatti, a quanto pare, i nuovi connettori Infinity Fabric Link non saranno compatibili con i moduli MPX Radeon Pro della scorsa generazione.

Ottima notizia invece sul fronte della disponibilità, poiché sul sito ufficiale di Apple le nuove soluzioni sono già presenti nel configuratore della pagina dedicata al Mac Pro. Ovviamente sarà possibile acquistare i moduli MPX separatamente, se si è già in possesso di un sistema compatibile. In questo caso i prezzi variano dai 2800 Dollari della W6800X ai 6000 Dollari necessari per puntare alla soluzione top di gamma W6900X, mentre l'interessante versione Duo della W6800X sarà disponibile a 5000 Dollari.

Apple ha dichiarato che le nuove GPU forniranno ingenti incrementi prestazionali. Nello specifico, le cifre sfoderate dal colosso di Cupertino ci parlano di miglioramenti fino all'84% nel rendering su Octane X, mentre su DaVinci Resolve si potranno percepire sensibili miglioramenti nell'editingo, con prestazioni migliorate fino al 23%.