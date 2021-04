Apple, annunciato l'evento di aprile: in arrivo nuovi iPad e AirTags?

In seguito al leak legato all'assistente vocale Siri, alla fine è arrivata l'ufficialità: presto ci sarà un keynote di Apple. Il mondo del Web si sta ovviamente interrogando in merito a quali novità potrebbero essere presentate.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nonché chiaramente come comunicato dalla stessa azienda di Cupertino mediante il suo portale ufficiale, il 20 aprile 2021 a partire dalle ore 19:00 italiane (10:00 a.m. PDT) si terrà, direttamente dallo Steve Jobs Theater, l'evento dal motto "Spring Loaded". Insomma, finalmente gli appassionati hanno una data da segnarsi sul calendario.

Difficile chiaramente fare previsioni su ciò che la società di Tim Cook presenterà in quest'occasione, ma le ultime settimane hanno visto il diffondersi di parecchi rumor. Più precisamente, si è vociferato in merito a delle novità per quel che riguarda gli iPad, dai nuovi iPad Pro a un possibile iPad low cost, passando per un rinnovato iPad Mini. Non sono poi mancate indiscrezioni in merito agli iMac.

Per il resto, potrebbe finalmente essere giunto il momento dell'annuncio degli AirTags, che sono al centro di rumor e leak ormai da parecchio tempo. Al netto di questo, il 20 aprile 2021 non è poi così lontano, quindi non ci resta che attendere una settimana esatta per saperne di più.