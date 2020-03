Apple ha annunciato le foto scattate con iPhone vincitrici della sfida Night Mode Shot

Apple ha ufficializzato i vincitori della sfida Night Mode Shot, che chiedeva ai possessori di iPhone di realizzare degli scatti di notte. Ebbene, la società di Cupertino ha scelto le migliori fotografie notturne e le ha pubblicate online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, le foto scelte da Apple sono state scattate da Konstantin Chalabov, Andrei Manuilov, Mitsun Soni, Ruben P. Bescos, Rustam Shagimordanov e Yu "Eric" Zhang. Se vi state chiedendo per cosa verranno utilizzate queste immagini, l'azienda di Tim Cook ha annunciato che, oltre ad essere state pubblicate sul sito ufficiale e sulla pagina Instagram di Apple, le foto vincitrici appariranno sui cartelloni pubblicitari della società a livello globale.

Insomma, una bella soddisfazione per le persone che hanno vinto questa sfida. Le immagini sono state giudicate da un team di esperti. Apple ha svelato l'identità di alcuni di questi ultimi: sono Malin Fezehai (US), Tyler Mitchell (US), Sarah Lee (UK), Alexvi Li (China), Darren Soh (Singapore), Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Jon McCormack e Arem Duplessis.

Per quanto riguarda la foto che potete vedere in copertina, Phil Schiller l'ha commentata in questo modo: "La foto di Konstantin è un'immagine drammatica scattata con la modalità Notte. Potrebbe quasi rappresentare l'anteprima di un grande film di spionaggio sulla Guerra Fredda. Mette alla prova la nostra mente con domande intriganti: 'Dov'è il conducente? Dove stanno andando? Perché si sono fermati qui?'".

Potete vedere le foto degli altri vincitori collegandovi al blog ufficiale di Apple.