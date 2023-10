Alla fine Apple ha annunciato un nuovo iPad... ma non è quello che pensate!

Un clamoroso leak ha annunciato nel weekend che Apple avrebbe presentato i nuovi iPad nel corso di questa settimana. Le indiscrezioni parlavano di nuovi iPad Air, iPad Mini e iPad "base", facendoci pregustare un piatto davvero ricco. Ebbene, Apple ha effettivamente svelato un "nuovo" iPad, ma non si tratta di uno dei device rumoreggiati.

Come spiega MacRumors, infatti, Apple ha annunciato un "nuovo" iPad 10 nelle scorse ore. La notizia originale è arrivata dalla stessa Apple, che con un comunicato ha svelato il device. Ma perché il comunicato è in cinese? E perché parliamo dell'iPad di decima generazione, se in realtà iPad 10 è stato lanciato a ottobre 2022 in Italia?

Quella svelata nelle scorse ore da Apple è infatti una versione alternativa del "vecchio" iPad 10, lanciata solamente sul mercato cinese e che implementa il supporto per le eSIM. Nessun altro cambiamento di peso in termini di prestazioni, design e funzioni: il device arriverà, insieme alla nuova Apple Pencil con USB-C, il 25 ottobre negli Apple Store cinesi, mentre i preordini si apriranno il 19 ottobre. Ovviamente, la Mela Morsicata non ha parlato di un possibile lancio occidentale del tablet, che dunque resterà relegato ai mercati orientali.

Per la verità, sotto certi versi, il device risulta piuttosto intrigante, anche il suo interesse commerciale è limitato, specie per un utente occidentale. Per esempio, si tratta del primo iPad con supporto per l'eSIM in Cina, dal momento che i documenti di supporto Apple spiegano che solo gli iPad 10 con model number A3162 sono compatibili con le SIM digitali. Al momento, nemmeno gli iPhone sono compatibili con le eSIM in Cina.

Tra le sue linee guida, dunque, il colosso di Cupertino ha anche spiegato come attivare i piani tariffari eSIM sul suolo cinese, aggiungendo però che China Unicom è l'unico partner che al momento fornisce eSIM compatibili con i nuovi iPad 10.