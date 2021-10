Apple, l'annuncio che non ti aspetti dopo l'evento: un panno da 25 euro

L'evento Unleashed di Apple si è concluso, ma le novità da parte dell'azienda di Cupertino non si fermano ai nuovi MacBook Pro, AirPods 3 e HomePod mini. Infatti, per certi versi inaspettatamente, l'azienda di Tim Cook ha messo in vendita anche un panno.

Sì, avete capito bene: come fatto notare da MSPowerUser e 9to5Mac, sul portale ufficiale della società di Cupertino è comparso proprio un panno per la pulizia, pensato per garantire agli utenti una soluzione adatta a "tutti i tipi di display Apple". Effettuando qualche ricerca incrociata, abbiamo notato che il prodotto compare anche nella versione italiana del sito Web ufficiale di Apple: il prezzo è fissato a 25 euro, mentre la spedizione avviene entro 5-7 giorni lavorativi. Ovviamente, il panno viene indicato come "novità".

Apple scrive in merito al prodotto: "Il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture". Da notare la sezione "Compatibilità", che indica la possibilità di utilizzare il panno con un buon numero di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e iPod. Per quel che concerne i monitor, invece, la lista comprende solamente Pro Display XDR.

Per il resto, MacRumors ha fatto notare che sono stati messi in vendita anche un alimentatore USB-C da 140W per il nuovo MacBook Pro da 16 pollici e un cavo da USB-C a MagSafe 3. Possiamo confermarvi che i due prodotti sono già venduti anche in Italia, rispettivamente a un prezzo di 105 euro e 55 euro. Per il resto, come indicato sempre da MacRumors in un altro articolo, ora gli AirPods Pro hanno una custodia di ricarica MagSafe. Il costo? 279 euro. Insomma, ci sono svariate novità in casa Apple.