Apple, il grande annuncio di oggi? Indizi sugli AirTags, ma forse è altro

La giornata del mondo tech di ieri 12 gennaio 2021 si era chiusa con Tim Cook che affermava che oggi 13 gennaio 2021 ci sarebbe stato un "grande annuncio". Siamo ormai arrivati a sera, ma la situazione è ancora un po' confusa. Risulta, dunque, interessante fare il punto della situazione.

Ebbene, CBS This Morning, la fonte legata all'intervista in cui il CEO di Apple svelava il "grande annuncio", riportava già ieri che non si sarebbe trattato di un prodotto. Questo aveva dunque spostato l'attenzione degli appassionati verso un qualche tipo di progetto software, ma in realtà la parola utilizzata da Cook era "iniziativa".

Per questo motivo, non sembra essere casuale l'annuncio da parte di Apple, proprio in data odierna, della "Racial Equity and Justice Initiative". Svelata mediante un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Apple, l'iniziativa mette sul piatto 100 milioni di dollari per combattere le ingiustizie e dare a tutti pari opportunità. In questo piano rientra, ad esempio, l'apertura di una Apple Developer Academy a Detroit.

Insomma, è molto probabile che Cook si riferisse proprio a questa iniziativa nell'intervista rilasciata a CBS This Morning. Tuttavia, a sorpresa, nelle ultime ore gli utenti stanno notando anche un'altra novità. In particolare, raggiungendo l'URL "findmy://items" su Safari per iPhone o iPad (iOS/iPadOS 14.3), alcune persone sono riuscite ad accedere a quelle che sembrano proprio essere le pagine di configurazione degli AirTags, i tanto vociferati localizzatori GPS per oggetti. Queste pagine sono già disponibili anche in italiano mediante l'applicazione "Dov'è".