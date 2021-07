Apple, l'app Meteo di iOS 14 non vuole saperne del numero 69

Il numero 69 è particolarmente noto ed è in grado di "far sorridere" per un motivo ben preciso. Tuttavia, a quanto pare un software preinstallato sugli iPhone non sembra volerne sapere di mostrarlo a schermo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'ilarità del mondo del Web si è scatenata quando The Verge ha lanciato lo "scoop": in alcune versioni di iOS, compresa l'attuale build stabile iOS 14.6 (recentemente è stata rilasciata la Release Candidate di iOS 14.7 con supporto al nuovo accessorio MagSafe Battery Pack), l'applicazione "Meteo" non riesce a visualizzare il numero 69. in parole povere, il software passa da 68 gradi Fahrenheit a 70 gradi Fahrenheit, lasciando perdere "quel che c'è in mezzo". Chiaramente, non sono in pochi coloro che, perlomeno inizialmente, hanno pensato che si trattasse di qualcosa di legato al "significato nascosto" di questo numero.

In realtà, la spiegazione relativa alla mancata visualizzazione del numero 69 sembra essere più semplice del previsto. Si tratterebbe infatti di una questione di conversione. Infatti, 20 gradi Celsius si convertono in 68 gradi Fahrenheit, mentre 21 gradi Celsius equivalgono a 69,8 gradi Fahrenheit, quindi l'applicazione sembra mostrare a schermo il numero 70 per questo motivo. Insomma, probabilmente si tratta solamente di una coincidenza, ma parecchie persone si sono fatte più di qualche risata sui social network.

In ogni caso, per vedere il numero 69 a schermo a quanto pare basta utilizzare iOS 15, dato che quest'ultima versione del sistema operativo non sembra avere questo "problema".