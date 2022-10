Apple App Store, ormai ci siamo: pubblicità in aumento a partire dal 25 ottobre

Già a settembre abbiamo riportato che le nuove pubblicità sull'Apple App Store sarebbero arrivate molto presto, addirittura prima di Natale. Ebbene, oggi scopriamo che la novità dell'advertising di Cupertino sarebbe già dietro l'angolo: le nuove pubblicità saranno visibili già dal 25 ottobre, cioè dopodomani.

A riportare la notizia è il portale Macrumors, che spiega di aver scoperto dell'implementazione delle pubblicità aggiuntive da una mail interna di Cupertino. Non solo: pare infatti che i nuovi ad arriveranno in ogni Paese del mondo con l'eccezione della Cina. Inoltre, sembra che Apple userà una strategia di piazzamento aggressiva per le pubblicità.

Queste ultime saranno inserite nella tab "Oggi", la più importante di tutto l'App Store, se non altro perché funziona da "landing page" del negozio software di Apple. In più, altri ad saranno posizionati in cima e in fondo agli elenchi di app nella ricerca, come peraltro già avviene da qualche anno, benché con un numero ridotto di slot. Fortunatamente, le app pubblicizzate avranno uno sfondo azzurro, che le renderà immediatamente riconoscibili dai reali risultati di ricerca.

La nuova strategia pubblicitaria di Apple non è un fulmine a ciel sereno: la casa di Cupertino vende spazi pubblicitari su App Store dal 2016, e più volte nel corso degli ultimi mesi ha avvisto che delle pubblicità aggiuntive sarebbero arrivate su iOS e macOS entro la fine del 2022. Tuttavia, i nuovi slot pubblicitari vanno a toccare una tab finora priva di inserzioni, ovvero la scheda "Oggi": il risultato è che molti utenti potrebbero trovarsi di fronte alle pubblicità già al primo sguardo sull'App Store, o addirittura alla prima visita di quest'ultimo per chi compra un device nuovo di zecca.

Secondo le stime di Bloomberg, comunque, la mossa potrebbe fruttare un piccolo tesoro ad Apple: la compagnia, infatti, potrebbe triplicare i propri profitti pubblicitari inserendo uno slot nella sezione "Oggi" del suo marketplace, toccando l'esorbitante cifra di 10 miliardi di Dollari di ricavi annui in inserzioni su App Store.