Apple approda ufficialmente su TikTok: influencer pubblicizzano iPhone 12 mini

Più di sei mesi fa Apple aveva aperto un account ufficiale e già verificato sulla celebre piattaforma social TikTok, ma poi non è apparso nessun video...fino a oggi. Dopo tanto tempo, infatti, il gigante di Cupertino ha pubblicato i primi contenuti con l’aiuto di diversi influencer per pubblicizzare l’ultimo iPhone 12 mini rilasciato sul mercato.

Stando a quanto riportato anche da 9to5Mac, se ad aprile Apple contava poco più di un migliaio di follower, grazie anche al successo delle prime clip postate su TikTok ora conta quasi 400.000 follower e più di 350.500 mi piace. Da cosa è dato questo boom del suo profilo? Dall’alta qualità dei video creati da Zach King (diventato famosissimo su Vine con le sue abilità di editing), Kevin B Parry, Julian Bass e Jessica Wang, tutti ideati per consigliare al mondo il nuovo iPhone 12 mini. In che modo? Affidandosi alla “magia” per ridurre prima grandi oggetti come pianoforti a coda a scatoloni, e infine l’iPhone 12 Pro alla variante mini.

Nonostante questa campagna pubblicitaria degna di nota, iPhone 12 mini avrebbe però registrato una domanda sorprendentemente bassa rispetto alle previsioni degli analisti al lancio dell’intera gamma di smartphone di fascia alta. Al contrario, la domanda degli iPhone 12 Pro e Pro Max sarebbe superiore alle previsioni.

A diffondere questi dettagli sarebbe stato il famoso analista esperto del mondo Apple Ming-Chi Kuo, il quale ha parlato anche degli smartwatch Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE, delle AirPods e dei nuovi Mac dotati di processore Apple Silicon M1, basato su CPU e GPU entrambi 8-core.