Apple apre un canale YouTube dedicato ai tutorial per iPhone ed iPad

già nel 2016, quindi quasi due anni fa, aveva lanciato un canale Twitter in cui spiegava tips e trucchetti per utilizzare i propri sistemi operativi, battezzato Apple Support, ma nella giornata di oggi ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti da questo fronte.

Il gigante di Cupertino, ha infatti da poco inaugurato un nuovo canale YouTube, battezzato anch'esso Apple Support, su cui pubblicherà periodicamente una serie di filmati che permetteranno agli utenti di sfruttare al massimo tutte le potenzialità offerte da iOS su iPhone ed iPad.

Fondamentalmente, quindi, si tratta di un canale YouTube con dei tutorial, che andranno a spiegare ai meno esperti le caratteristiche di base di iOS: dalla modifica dello sfondo all'eliminazione della cronologia delle chiamate.

I video includono non solo le immagini in tempo reale che mostrano come accedere alle varie funzioni, ma anche dei sottotitoli e spiegazioni audio in diretta. Al momento le didascalie sono disponibili esclusivamente in inglese, così come i video.

Nella giornata di ieri Apple ha pubblicato circa dieci video, che coprono le nozioni di base come la stampa e l'aggiornamento di iOS, oltre a funzioni di nicchia come il silenziamento delle chat di gruppo su iMessage ed il collegamento delle schede di contatto.

Non è ancora chiaro ogni quanto tempo Apple aggiornerà il canale.