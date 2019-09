Apple apre i preordini di iPhone 11, 11 Pro e Pro Max: prezzi e specifiche

A qualche giorno di distanza dal keynote autunnale di Apple, il colosso di Cupertino ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova generazione di smartphone, composta da iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max. Dopo le operazioni di manutenzione all'App Store online di questa mattina, il negozio accetta ora le prenotazioni.

Le consegne sono previste per venerdì prossimo, il 20 Settembre, ma potrebbero slittare anche di qualche giorno a seconda della richiesta.

Ricapitoliamo per dovere di cronaca i prezzi dei diversi modelli:

iPhone 11 da 64GB: 839 Euro

iPhone 11 da 128GB: 889 Euro

iPhone 11 da 256GB: 1.099 Euro

iPhone 11 Pro da 64GB: 1.189 Euro

iPhone 11 Pro da 256GB: 1.359 Euro

iPhone 11 Pro da 512GB: 1.589 Euro

iPhone 11 Pro Max da 64GB: 1.289 Euro

iPhone 11 Pro Max da 256GB: 1.459 Euro

iPhone 11 Pro Max da 512GB: 1.689 Euro

Apple permette, previo finanziamento, anche di effettuare l'acquisto in rate da 26,20 Euro al mese per iPhone 11 e 36,62 Euro al mese per i modelli Pro. E' disponibile anche un servizio di permuta che consente di risparmiare una cifra importante dando indietro il proprio usato.

Delle principali differenze tra i tre iPhone 11 abbiamo a lungo parlato su queste pagine. iPhone 11 include una doppia lente posteriore ed uno schermo Liquid Retina, mentre iPhone 11 Pro e Pro Max sfoggiano un modulo fotografico a triplo sensore e schermi più grandi OLED.

Fateci sapere se siete riusciti ad effettuare il preordine.