Apple apre al sideload delle app con la beta di iOS 17.4: è rivoluzione

Non c'è solamente l'apertura al cloud gaming in casa Apple a portare una svolta importante in ambito Tech (si ringrazia il DMA europeo che entrerà in vigore il 6 marzo 2024). Infatti, con la beta di iOS 17.4 si aprono persino le porte al sideload delle app su iPhone.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da PhoneArena e The Verge, la Developer Beta 1 di iOS 17.4, rilasciata agli sviluppatori a partire dalla serata italiana del 25 gennaio 2024, include molteplici novità integrate da Apple per rispettare il succitato Digital Markets Act (DMA) europeo. Vale insomma la pena effettuare un "riassunto" su quanto implementato.

Ebbene, come già accennato, la principale modifica è quella che riguarda il possibilità di effettuare il sideload delle app su iOS a partire da store digitali di terze parti. Per il momento questa possibilità è stata abilitata solamente per i developer. Tuttavia, va fatta attenzione, in quanto, come fatto notare da fonti come 9to5Mac, l'apertura ad altri app store in Europa ha dei limiti.

Più precisamente, in un documento ufficiale diffuso dalla società di Cupertino, si legge che quessta richiederà ai creatori di store digitali di terze parti di fornire "una lettera di credito stand-by da un istituto finanziario con rating A (o equivalente da S&P, Fitch o Moody's) di € 1.000.000" affinché possano effettivamente fornire questo servizio. Tutto dovrà inoltre essere rinnovato ogni anno: l'azienda ha indicato che questo si rende necessario affinché le terze parti coinvolte possano "garantire supporto finanziario a sviluppatori e clienti".

Si apprende poi che gli sviluppatori di marketplace esterni all'App Store dovranno pagare ad Apple delle commissioni pari a 0,50 euro per ogni prima installazione annuale dell'app relativa al negozio di terze parti. La Core Technology Fee andrà pagata sin da subito dai developer degli store di terze parti e non sono previste "installazioni senza commissioni" iniziali.

Sono emersi inoltre dettagli anche sulle etichette legate al sideload. Per "proteggere e informare" i clienti, la società di Cupertino prevede di utilizzare dei sistemi per indicare agli utenti quando un'applicazione scaricata al di fuori dell'App Store include dei sistemi di pagamento alternativi, informando le persone che non si passa dunque più per Apple.

Viene anche richiesto agli sviluppatori di comunicare in modo più preciso informazioni relative alle transazioni di questo tipo. Per il resto, al netto della questione privacy, Tim Cook e soci spiegano che chiaramente non potranno essere gestiti rimborsi e che potrebbero venire meno dei servizi di assistenza in caso si installino app al di fuori dell'App Store.

I cambiamenti apportati per conformarsi al DMA europeo sono tanti, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple. Per intenderci, tra le principali altre modifiche troviamo la possibilità per gli utenti europei di fare uso di browser basati su un motore diverso da WebKit (sì, questo significa che si aprono le porte alle "versioni full" di Firefox e Google Chrome) e la presenza di una schermata di selezione del browser predefinito la prima volta che si avvia Safari dopo aver aggiornato il proprio iPhone ad iOS 17.4. Inoltre, l'uso del chip NFC viene reso disponibile anche per le applicazioni di terze parti.

La versione stabile di iOS 17.4 dovrebbe a questo punto arrivare per tutti gli utenti europei prima di marzo 2024, in vista proprio dell'entrata in vigore del Digital Markets Act. Al netto di questo, la società di Cupertino ha già spiegato di non avere intenzione di implementare le novità al di fuori dell'Europa, visto che continua comunque a sostenere, nonostante la decisione di adeguarsi alle novità richieste in ambito europeo, che "non si tratta del sistema più sicuro per gli utenti". In ogni caso, la rivoluzione lato iPhone, anche da noi, è dietro l'angolo.