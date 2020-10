Apple apre a sorpresa i preordini dei nuovi iPad Air 4 in Italia: lancio il 23 Ottobre

Parallelamente all’apertura dei preordini di iPhone 12 e 12 Pro Apple ha dato il via, a sorpresa, anche alle prenotazioni per il nuovo iPad Air 4 annunciato lo scorso settembre nel keynote di presentazione di Apple Watch 6. Confermate quindi le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.

Attraverso il sito web ufficiale di Apple, che nel momento in cui stiamo scrivendo è difficile da raggiungere probabilmente a causa dell’elevata mole di traffico e richieste da parte degli utenti, è infatti possibile anche effettuare il preordini del tablet, che riprende le linee non solo di iPad Pro, ma anche dello stesso iPhone 12, con Touch ID integrato nel tasto laterale.

Il prezzo di partenza è di 669 Euro per la variante con 64 gigabyte di memoria interna, WiFi Only, ma si arriva a 979 Euro per il modello WiFi + Cellular con 256 gigabyte di memoria interna.

Apple aveva già svelato che avrebbe lanciato il tablet ad Ottobre, e tutti si attendevano un annuncio durante il keynote di martedì scorso che, però, come abbiamo potuto vedere, non è arrivato.

I nuovi iPad Air di quarta generazione arriveranno nei negozi 23 Ottobre 2020, lo stesso giorno in cui sarà possibile acquistare anche i nuovi iPhone 12 e 12 Pro.