Apple apre agli store di terze parti ma non al supporto RCS su iMessage

Nella serata di ieri è emersa la notizia che Apple potrebbe aprire agli store di terze parti su iPhone. Tuttavia, lo stesso non potrebbe interessare lo standard RCS (Rich Communication Services) su iMessage.

Secondo Bloomberg, infatti, il colosso di Cupertino non sta lavorando per integrare l’RCS in iMessage. Nel rapporto si legge che “Apple non ha preso una decisione su come aprire iMessage e la sua app Messaggi a servizi di terze parti, un altro requisito del Digital Markets Act (DMA). Gli ingegneri ritengono che un tale cambiamento potrebbe danneggiare la crittografia end-to-end e altre funzionalità di privacy offerte da iMessage. La società inoltre non sta attualmente valutando l’integrazione del protocollo di messaggistica RCS che Google e altri stanno spingendo Apple ad adottare”.

Un’integrazione di questo tipo potrebbe colmare il divario tra iPhone ed Android per i messaggi di testo, e non escluderebbe gli utenti Android dalle così dette “bolle blu”. L’UE dal suo canto potrebbe decidere di multare Apple nel caso in cui dovesse proseguire su tale strada, costringendo la Mela ad adottarlo.

Le dichiarazioni arrivate da Tim Cook sul supporto RCS in iOS però non sembrano andare verso questa direzione ed ha invitato gli utenti a regalare alle mamme un iPhone.