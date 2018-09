Apple apre ufficialmente i pre-ordini di iPhone XS ed iPhone XS Max

Sono ufficialmente aperti i pre-ordini sull'Apple Store Italiano dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, i due nuovi smartphone presentati dalla società di Cupertino mercoledì scorso in occasione del keynote autunnale.

Le spedizioni, insieme alla disponibilità nei negozi di tutto il territorio italiano, partiranno il prossimo 21 Settembre, tra una settimana esatta.

Ricordiamo che iPhone XS ed iPhone XS Max saranno disponibili nelle opzioni di storage da 64, 256 e 512 gigabyte.

Per iPhone XS si parte da un prezzo base di 1.189 Euro, con la variante da 256 gigabyte acquistabile a 1.359 Euro e quella da 512 gigabyte a 1.589 Euro.

Più alti ovviamente quelli per iPhone XS Max, che parte da 1.289 Euro per il modello con 64 gigabyte di memoria, per arrivare ai 1.459 Euro della versione con 256 gigabyte ed i 1.689 Euro per il modello ultratop da 512 gigabyte.

I due modelli condividono lo stesso processore A12 Bionic e la scheda tecnica praticamente identica, ad eccezion fatta per lo schermo: su iPhone XS troviamo un pannello OLED da 5,8 pollici, mentre sul modello Max un display sempre OLED ma da 6,5 pollici. Nonostante ciò però Apple è riuscita a mantenere intatte le dimensioni e stando alla scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale, le misure di iPhone XS Max sono praticamente le stesse di iPhone 8 Plus.