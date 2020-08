Apple sta per aprire uno store 'galleggiante' dal design futuristico

Apple è pronta a stupire gli amanti del mondo della tecnologia e non solo con l'apertura di un iconico store "galleggiante" dal design futuristico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e MacRumors, l'azienda di Cupertino sta per aprire ufficialmente il succitato store nella zona del casinò resort Marina Bay Sands, nota zona di Singapore. Il prossimo arrivo dello store è stato confermato anche dalla stessa società di Tim Cook, tramite il suo sito ufficiale.

Apple afferma che lo store è stato pensato tenendo bene a mente la creatività: l'obiettivo della società di Cupertino è quello di fornire un'esperienza esclusiva agli utenti, che potranno vivere un'esperienza d'acquisto diversa dal solito. Per il momento, non sembrano esserci altri "negozi galleggianti" nei piani di Apple, ma sembra trattarsi di un unico store esclusivo. Tuttavia, non si esclude il prossimo arrivo, in futuro, di idee simili.

D'altronde, Apple ha sempre curato molto i suoi store fisici, ritenuti essenziali per fornire un'esperienza d'acquisto diversa da quella che solitamente si trovano negli altri negozi. In ogni caso, a quanto pare la società di Cupertino sta "rimpiazzando" una precedente struttura chiamata Crystal Pavilion.

Piccola chicca: stando alle varie fonti, Apple avrebbe rivestito la struttura con del vetro, in modo da riflettere le luci dei grattacieli di Singapore. Insomma, si tratta di una costruzione pensata per dare spettacolo sia di giorno che di notte. Se volete approfondire il design, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alle infografiche pubblicate da 9to5Mac.

In ogni caso, Apple non è certamente nuova alla creazione di store esclusivi. Rimanendo in Italia, basti pensare all'iconico Apple Store di Milano inaugurato nel 2018, che si trova in Piazza Liberty. Quest'ultimo è ormai diventato anche una sorta di punto di ritrovo per i fan della società di Cupertino.

Crediti immagine copertina: Today.

Crediti immagine sottostante: Roslan Rahman via Getty Images.