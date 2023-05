Apple AR anticipato da un video ufficiale? Un tweet accende le speranze

Abbiamo appena scoperto che Apple AR si chiamerà Reality Pro: con la scheda tecnica e il design del visore online già da mesi, l'unica cosa che manca per il suo lancio è un annuncio ufficiale da parte della Mela Morsicata. Benché quest'ultimo arriverà solo alla WWDC, è oggi la stessa Apple ad anticipare il suo headset con un criptico tweet.

Come riportato dal giornalista di The Verge Parker Ortolani su Twitter, Apple ha condiviso un breve video promo della WWDC, nel quale appare chiaramente quello che ha tutta l'aria di essere un pesante indizio sull'imminente annuncio di Apple AR. Prima di continuare a leggere, vi consigliamo di dare un'occhiata al video, che si trova in calce a questa notizia.

Il video è stato caricato nella stessa pagina in cui il colosso di Cupertino ha inserito il programma ufficiale della WWDC 2023, e mostra chiaramente una lente di vetro passare davanti al logo della WWDC, che viene rappresentato in 3D e che si anima e "prende vita" dopo il passaggio della lente. Inutile girarci intorno: si tratta di un chiaro riferimento ad Apple AR, che non a caso sarà un device MR, capace cioè di sovrapporre un'UI digitale all'immagine del mondo reale.

Per Ortolani, l'indizio "non è nemmeno così sottile", e in effetti il giornalista ha ragione: non si tratta certo di uno dei classici teaser molto sottili a cui Apple ci ha abituato negli ultimi mesi, e che per certi versi hanno costellato l'enorme campagna che, tra una dichiarazione, un leak, un rumor e un breve video diffuso dopo la presentazione di iPhone 14, a settembre 2022, porterà alla WWDC del 5 giugno.

A questo punto, la possibilità di vedere Apple AR nel corso della WWDC, probabilmente durante l'evento inaugurale di quest'ultima, si fa sempre più concreta. Ne sapremo certamente di più tra un paio di settimane, quando il colosso di Cupertino svelerà tutta la sua lineup estiva di prodotti e servizi.