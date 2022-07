Apple AR: in arrivo anche un modello a basso costo, ma ci sarà da attendere a lungo

Ormai pare certo che Apple AR arriverà a inizio 2023 nei negozi di tutto il mondo. Man mano che la data di uscita del dispositivo si avvicina, però, scopriamo alcune nuove indiscrezioni sull'Apple AR di seconda generazione, che potrebbe avere un prezzo decisamente più abbordabile del device in arrivo il prossimo anno.

Diversi esperti e insider, infatti, sono concordi sul fatto che Apple AR costerà almeno 2.000 Dollari a causa di un comparto tecnico spaccamascella, dotato per esempio di un chip M2 di Apple Silicon e di due schermi 8K, oltre che di una serie di fotocamere posizionate su tutto il visore e volte al tracking del volto dell'utente e dei gesti delle sue mani.

Se pensate che un prezzo di 2.000 Dollari per una tecnologia tutto sommato agli albori sia eccessivo o proibitivo, però, potete dormire sonni tranquilli. Stando a quanto riporta l'analista Ming-Chi Kuo sul suo blog su Medium, infatti la lineup di Apple AR 2 comprenderà un device a basso costo, accanto ad una configurazione high-end sulla falsariga di quella della prima generazione di Apple AR.

Sfortunatamente, però, per mettere le mani su questo device a prezzo contenuto bisognerà aspettare fino al 2025: con un'uscita programmata per la prima metà del 2023 e un ciclo vitale di circa due anni, infatti, Apple AR non riceverà una revisione fino alla metà di questa decade. Il tutto ovviamente ammesso che il device abbia un buon riscontro di pubblico, a differenza di quanto accaduto con visore come Hololens di Microsoft e Gear VR di Samsung.

Ad ogni modo, Kuo ha spiegato che "la seconda generazione di Apple VR/AR avrà un'opzione più costosa e una a basso prezzo e sarà lanciata nella prima metà del 2025. La produzione delle componenti inizierà nella seconda metà del 2024. Le vendite di prodotti AR/MR di Apple dovrebbero toccare i 10 milioni di unità tra il 2025 e il 2026, grazie soprattutto alla seconda generazione dei visori".