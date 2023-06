Apple AR in arrivo alla WWDC, ma quando uscirà sul mercato? Ci sarà da aspettare

Mentre la WWDC 2023 di Apple si avvicina rapidamente, il velo di mistero che ancora circonda Apple AR si solleva. Oggi, un'analisi di Morgan Stanley ci svela quando Apple AR entrerà in produzione, dandoci una chiara idea della finestra temporale per la quale possiamo aspettarci che venga lanciato sul mercato.

Stando a quanto riporta Macrumors, l'analista Eric Woodring, di Morgan Stanley, avrebbe rilasciato una nota agli investitori spiegando che "anche se ci aspettiamo che il primo visore AR/VR di Apple venga svelato la prossima settimana, i nostri controlli sulle catene produttive suggeriscono che la sua produzione di massa non inizierà prima di ottobre 2023". Insomma, a differenza dei Mac e Macbook in arrivo alla WWDC, il nuovo headset MR di Cupertino non arriverà poco dopo la conferenza: al contrario, il suo lancio si farà attendere per mesi.

Continua infatti Woodring spiegando che "la disponibilità al pubblico del visore dovrebbe avere inizio poco prima delle vacanze natalizie del 2023, nel mese di dicembre". Lo stesso Woodring, comunque, ha spiegato di aspettarsi una produzione iniziale ridotta all'osso per il visore, parlando di un numero di unità compreso tra le 300.000 e le 500.000 prodotte prima del lancio o entro la fine del 2023. Per il 2024, invece, non sembrano esserci ancora delle stime precise.

A peggiorare le cose, vi è il fatto che, benché Apple AR costerà tantissimo, con un pricetag rumoreggiato vicino ai 3.000 Dollari, pare che il visore non farà guadagnare quasi nulla ad Apple, almeno all'inizio. Secondo Woodring, infatti, tutti gli utili generati da Apple con i margini sulle spese hardware del device serviranno a "tappare" gli enormi investimenti nel marketing, nella ricerca e nello sviluppo del visore. Sembra dunque che i profitti per il colosso di Cupertino saranno minimi, almeno inizialmente.