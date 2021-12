Apple AR: un artista crea il primo render in 3D del visore di Cupertino

Apple AR viene ormai identificato con l'illustrazione che trovate in cima a questa notizia, che è stata pubblicata dal portale The Information qualche mese fa e che si basa su un prototipo semi-definitivo del visore. L'artista Ian Zelbo, dunque, ha pensato di trasformare l'illustrazione in un render 3D di Apple AR.

Il risultato ottenuto da Zelbo è visibile nell'immagine in calce, e dovrebbe rispecchiare piuttosto fedelmente la forma del visore di Cupertino, che dovrebbe essere lanciato da Apple a fine 2022. Per il suo concept, Zelbo si è basato su una serie di informazioni trapelate online tramite leak e rumor: per esempio, Zelbo ha deciso di affidarsi alle ipotesi dell'analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple AR sarà un device in mixed-reality, che vanterà cioè sia delle funzioni VR che delle feature in AR.

Sempre secondo Ming-Chi Kuo, il device avrà un sistema di motion control avanzato: addirittura, i controlli gesture potrebbero essere alla base del successo di Apple AR, per l'analista cinese. Basandosi su queste speculazioni e sulla mancanza di immagini degli eventuali controller per Apple AR, Zelbo ha deciso di disegnare un visore privo di controller, che dovrebbero essere sostituiti dal movimento delle mani dell'utente.

Infine, Zelbo ha disegnato il progetto tridimensionale con delle dimensioni tali da contenere il chipset necessario al funzionamento dell'headset poiché, sempre stando a delle speculazioni di Ming-Chi Kuo, Apple AR monterà un chip M1 sotto la scocca, e non necessiterà di un iPhone o di un altro dispositivo di Cupertino per funzionare.

Insomma, il concept sembra riassumere tutti i leak su Apple AR degli ultimi mesi: ad essi ci sentiamo di aggiungere solo che, secondo alcuni insider, Apple starebbe "lavorando con gli sviluppatori su un elevato numero di applicazioni", che dovrebbero essere pronte per il lancio del device. Tuttavia, i prezzi di partenza di Apple AR saranno molto elevati: secondo l'esperto di Bloomberg Mark Gurman, infatti, Apple AR sarà venduto a circa 3000 Dollari.