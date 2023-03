Apple AR avrà funzioni per la 'Realtà Estesa': ecco alcuni esempi pratici

Con il lancio di Apple AR già fissato (almeno secondo i rumor) per la Worldwide Developers Conference di giugno, già si inizia a parlare dei piani per l'implementazione software dell'AR e del VR del colosso di Cupertino, che sembrano comprendere una continuità totale tra mondo reale e virtuale grazie alle funzioni di "Extended Reality" e "Continuity".

Questo è quanto emerge da un nuovo brevetto di Apple, portato a galla da Macrumors nelle scorse ore e depositato dalla Mela Morsicata presso lo European Patents Office. In realtà, Continuity è un nome ben noto tra i fan del colosso di Cupertino, che descrive in generale tutti i sistemi con cui i device che fanno parte dell'ecosistema Apple interagiscono tra loro. Per esempio, Apple ha lanciato Continuity Camera per macOS Ventura lo scorso anno, che vi permette di usare l'iPhone come webcam per le vostre videochiamate su Mac.

Nel brevetto, vediamo degli esempi di come Apple immagina che Apple AR si integrerà nel suo ecosistema nei prossimi anni: per esempio, nel caso dell'invio di una mail tramite iPhone, l'utente che indosserà un visore AR o VR potrà "trasferire" l'app Mail su uno schermo di dimensioni maggiori, del tutto virtuale, di fronte a sé, per poter scrivere meglio il messaggio utilizzando sia una tastiera virtuale che quella digitale del proprio iPhone. Fatto ciò, sempre dall'iPhone come dall'headset, sarà possibile inviare la mail al destinatario.

In un altro caso, quest'ultimo ben più futuristico, un utente riesce a trasferire la musica da HomePod a Apple AR semplicemente indossando il visore e guardando lo smart speaker posizionato in una stanza. L'idea di base, comunque, è quella di garantire un'interoperabilità totale che in molti casi possa anche prescindere dalla necessità di interagire fisicamente con il device con cui si desidera connettere mediante Continuity.

Infine, un ben più semplice (nonché già visto) scenario vede Apple AR utilizzato per la produttività insieme ad un Macbook: il visore permette di "allargare" lo schermo del laptop con un display di dimensioni nettamente maggiori, senza però avere lo stesso ingombro di un monitor fisico, creando quello che viene definito un "ambiente a realtà estesa".

A questo punto, però, resta da capire se le feature incluse in questo brevetto saranno incluse nel sistema operativo di Apple AR, RealityOS o xrOS, o se invece saranno tenute da parte per Apple AR 2, Apple VR o qualsiasi altro visore verrà lanciato nei prossimi anni.