Apple AR avrà anche uno schermo esterno: nuove conferme per il design 'futuristico'

Nelle scorse ore, il noto analista Ming-Chi Kuo ha confermato che Apple AR uscirà a inizio 2023 e costerà più di 2.000 Dollari. Oggi, però, un altro report sembra fare luce sulle caratteristiche tecniche degli schermi del visore AR/MR di Apple.

Stando a quanto riporta il portale coreano The Elec, infatti, Apple AR userà schermi sia di LG che di Samsung, poiché implementerà due tipi di display diversi, uno "interno", cioè rivolto verso il volto dell'utente, e uno "esterno", rivolto cioè verso l'ambiente circostante. L'esistenza del doppio schermo era già stata prevista a gennaio dall'analista esperto in display Ross Young, e pare essere ora confermata dal report coreano.

A quanto pare, lo schermo interno di Apple AR sarà realizzato da Sony e sarà un OLEDoS (o OLED on Silicon), noto anche con il nome di micro-OLED. Lo schermo esterno, a cui The Elec fa riferimento con il nome di "indicator display", sarà invece realizzato da LG Display con una tecnologia OLED standard, probabilmente scelta per ridurre i costi delle componenti non essenziali del device.

Gli schermi micro-OLED sono perfetti per i device AR e VR, poiché garantiscono un'elevata risoluzione anche nel caso di dispositivi di dimensioni contenute, esattamente come i visori per la realtà virtuale e quella aumentata. Questa tecnologia, più avanzata e costosa dell'OLED standard, non verrà dunque implementata nello schermo esterno, poiché quest'ultimo non dovrà riprodurre contenuti direttamente visibili all'utente.

Lo stesso report indica che LG vorrebbe lavorare sull'Apple AR di seconda generazione insieme ad Apple, diventando il fornitore unico anche dei pannelli micro-OLED dello schermo principale. Anche Apple, a quanto pare, vorrebbe slegarsi da Sony, che verrebbe percepita dalla casa di Cupertino come una concorrente che potrebbe utilizzare le tecnologie acquisite dalla collaborazione con Apple su device come PlayStation VR. In ogni caso, l'Apple AR di seconda generazione arriverà solo nel 2024, o forse persino più tardi.