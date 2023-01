Apple AR si avvicina: spedizioni lenti visore inizieranno a febbraio

In seguito agli ultimi rumor sul visore Apple per realtà aumentata e realtà virtuale arrivano nuovi report riguardanti la fornitura di componenti chiave per il dispositivo. Si parla, per essere esatti, dell’imminente invio delle lenti per Apple Reality Pro, nome provvisorio vociferato da alcuni fornitori.

A parlarne maggiormente nel dettaglio è stato DigiTimes, ripreso poi da MacRumors. Secondo quanto riportato, Genius Electronic Optical (GSEO) fornirà a breve le lenti per l’headset di Apple, con spedizioni presumibilmente destinate a iniziare il prossimo mese o, nel peggiore dei casi, a inizio marzo 2023, sempre secondo alcuni responsabili interni alla stessa GSEO.

Ormai è da anni che la società di Cupertino risulta al lavoro su questo visore AR/VR e, stando agli ultimi suggerimenti di voci autorevoli come Mark Gurman di Bloomberg, Apple dovrebbe rivelare l’headset prima del WWDC di giugno. In tale circostanza l’azienda dovrebbe presentare il nuovo sistema operativo xrOS al fine di illustrare agli sviluppatori le funzionalità e consentire loro di cominciare a lavorare sul device al momento del lancio, previsto per l’autunno 2023.

Una cosa è certa: il primo visore AR/VR di Google sarà dedicato ai professionisti, proprio come il Meta Quest Pro svelato nell’ottobre 2022. In altre parole, il prezzo sarà molto elevato ma le funzionalità saranno decisamente avanzate. Ad ogni modo, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali consigliamo di prendere gli attuali rumor su tempistiche di lancio e stato di produzione con le pinze.