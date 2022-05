Apple AR, clamoroso rumor: anche Jony Ive sarebbe coinvolto nello sviluppo

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato dei problemi tecnici del visore AR di Apple, che ne avrebbero causato il posticipo prima al 2022 e poi al 2023. Oggi, invece, emerge che Apple AR sarà un device standalone, il quale dunque non dovrà essere collegato ad altri dispositivi per funzionare.

A dare la notizia è un report di The Information, la stessa fonte che aveva parlato a inizio settimana dei problemi produttivi per il visore AR. Sono già diverse le fonti che spiegano che Apple AR non dovrà essere collegato a iPhone e Mac: per esempio, l'analista Ming-Chi Kuo aveva spiegato che Apple AR sarà estremamente potente ed avrà un chip pari all'M1 Pro di Macbook Pro.

Quello che finora non sapevamo è che, nel corso del turbolento sviluppo del dispositivo, Apple ha testato una versione del visore pensata per funzionare solo quando collegata a un altro device: in particolare, il direttore del team produttivo Apple AR/VR Mike Rockwell, avrebbe preferito quest'ultima opzione rispetto a quella di un visore standalone. Lo stesso dirigente, addirittura, avrebbe propugnato l'idea di rimuovere l'hardware dal visore e inserirlo in una "base" esterna, collegata a quest'ultimo via cavo.

Una scelta di design simile avrebbe decisamente cambiato le carte in tavola, poiché avrebbe permesso una potenza nettamente maggiore per Apple AR, che sarebbe stato originariamente programmato per essere commercializzato con un chip M1 Ultra, lo stesso di Mac Studio. Alla fine, però, i dirigenti di Cupertino avrebbero optato per una soluzione con l'hardware direttamente integrato nel visore, evitando così la presenza di cavi di collegamento e di un dispositivo di controllo esterno.

Un'altra novità non da poco è che persino Jony Ive, che ha lasciato Apple nel 2019, avrebbe collaborato alla realizzazione di Apple AR come consulente esterno per l'azienda. Per chi non lo sapesse, Ive è il creativo che ha dato ad Apple alcuni dei suoi design più noti, come quello di iPhone, iPod, iPad e Apple Watch.

Ad ogni modo, pare che il team AR/VR di Cupertino abbia già mostrato Apple AR ad alcuni dirigenti dell'azienda: benché sicuramente quello mostrato fosse un prototipo, sembra che la produzione del visore proceda spedita, lasciandoci sperare in un lancio all'inizio del 2023.