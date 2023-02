Apple AR sarà completamente standalone: non servirà un iPhone neanche al primo avvio

Con la produzione di Apple AR al via, emergono alcune novità sul visore di Cupertino che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo a chi punta ad acquistarlo senza possedere altri device targati Apple. Sembra infatti che Apple AR non richiederà un iPhone, un iPad o un Mac per il setup e per la prima configurazione.

La notizia, data dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, è in realtà poco più di una conferma, perché già da mesi sappiamo che Apple AR sarà un device standalone, dotato di una scheda tecnica simile a quella di un Macbook con chip M2. Tuttavia, considerato che per altri prodotti, come i primi Apple Watch, un iPhone era comunque necessario al primo avvio, quella di Gurman è comunque una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo.

Pare dunque che xrOS, il sistema operativo di Apple AR, sarà in grado di funzionare autonomamente sin dal primo avvio, permettendo inoltre il download di qualsiasi dato o backup dell'utente direttamente da iCloud, esattamente come iOS e iPadOS permettono di fare per i nuovi iPhone e iPad. In ogni caso, sembra che sarà comunque possibile collegare Apple AR al proprio iPhone o iPad, trasferendo dati come film, brani musicali, serie TV e applicazioni da un device all'altro.

Gurman ha poi confermato che Apple AR non avrà controller fisici, ma verrà gestito unicamente dai gesti delle mani dell'utente e dal tracking dei suoi occhi da parte delle fotocamere del visore. Secondo il giornalista di Bloomberg, poi, Apple AR dovrebbe avere dei sistemi di input testuale virtuali, come una tastiera in AR: per chi non riuscisse ad abituarsi a quest'ultima, comunque, sarà possibile collegare il visore ad un altro device Apple con tastiera fisica o digitale, come un Macbook o un iPhone, e scrivere direttamente su quest'ultima.

Infine, Gurman ha reiterato che Apple AR arriverà alla WWDC 2023, e si chiamerà Reality Pro: il suo prezzo sarà molto alto, superando probabilmente la soglia dei 3.000 Dollari. In seguito, però, verrà rilasciata una versione meno costosa del device, che potrebbe arrivare tra fine 2024 e inizio 2025. Più avanti, probabilmente sempre nel 2025, arriverà anche l'Apple AR di seconda generazione, che avrà un chip M3 o M4 con tanto di chipset secondario dedicato unicamente al processing delle immagini e delle grafiche in VR e in AR.