Apple AR è destinato a superare di gran lunga la concorrenza? Rumor incoraggianti

È ormai da un po' di tempo che si discute in merito alle possibili funzionalità di impatto di Apple AR, il tanto vociferato visore AR/VR che la società di Cupertino dovrebbe svelare contestualmente all'ormai vicina WWDC 2023. Tuttavia, i rumor chiaramente continuano e sembra proprio che Apple AR possa superare di gran lunga la concorrenza.

Certo, bisognerà vedere tutto all'atto pratico e la conferenza in cui Tim Cook e soci dovrebbero mostrare il visore si terrà nella giornata del 5 giugno 2023, dunque dovremo aspettare un po' per eventuali dettagli ufficiali, ma nel frattempo dall'estero sono arrivate indicazioni incoraggianti da fonti descritte come vicine all'azienda di Cupertino.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech e MacRumors (la fonte originale è il Wall Street Journal), il visore, che avrebbe subito diversi rinvii nel corso degli ultimi anni, sarebbe ora finalmente pronto per la WWDC 2023. In attesa di quest'ultima, alcune persone che sarebbero a conoscenza dei piani di Apple hanno indicato che il visore sarebbe ricco di funzionalità in grado di farlo distinguere da quanto visto finora da parte della concorrenza.

Secondo i rumor, il dispositivo dovrebbe presentare un design simile alle maschere da sci, nonché un battery pack esterno da collegare mediante un cavo. Non ci sono invece troppi dettagli in merito alle succitate feature che secondo le fonti dovrebbero "superare di gran lunga la concorrenza", ma sembra che Apple voglia porre il focus su comunicazione, intrattenimento e gaming. Ci sono poi rumor anche in merito al possibile supporto a Final Cut Pro, così come in generale viene indicato un "livello superiore di prestazioni e immersione".

La produzione di massa del visore dovrebbe in ogni caso iniziare non prima di settembre 2023 (ci sarebbero ritardi in tal senso), nonostante l'annuncio possa avvenire comunque alla WWDC 2023. Per il resto, le prime indiscrezioni sul prezzo indicano una fascia attorno ai 3.000 dollari, dunque non si tratterà di un visore "per tutti" e alcune fonti descrivono il progetto come "sperimentale" (motivo per cui Apple starebbe prevedendo un'adozione più lenta rispetto a iPhone e Apple Watch). Ricordiamo, in conclusione, che per ora non c'è nulla di ufficiale: non ci resta che attendere il 5 giugno 2023 per saperne di più.