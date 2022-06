Apple AR: esperienza ancora più immersiva grazie alle onde ultrasoniche? Apple ci pensa

Mentre appare praticamente certo che Apple AR non sarà alla WWDC 2022, alcuni nuovi brevetti concessi ad Apple forniscono alcune nuove informazioni su come il colosso di Cupertino potrebbe fornire un’esperienza ancora più immersiva per gli utenti che acquisteranno il visore.

La Mela, a quanto pare, potrebbe affidarsi alle onde ultrasoniche per offrire un feedback tattile agli utenti quando interagiscono con gli oggetti virtuali. Qualora questo approccio dovesse essere confermato, si tratterebbe di una novità quasi totale, visto che la maggior parte dei visori AR/VR presenti sul mercato non forniscono feedback tattili quando gli utenti interagiscono con il mondo virtuali. Alcuni dispositivi di fascia alta, invece, dispongono solo di un motore di vibrazione di base che però non dà l’effetto desiderato.

Nel brevetto n. 11.347.312 depositato e concesso ad Apple, viene descritto l’utilizzo di un sistema di uscita aptica a ultrasuoni per un display montato sulla testa o un controller. In questo modo, il dispositivo è in grado di fornire un feedback tattile utilizzando le onde sonore durante l’interazione con gli oggetti virtuali o durante una sessione da gaming. Ma non è tutto perchè Apple spiega che questo può anche essere utilizzato per “simulare il contatto con un oggetto virtuale, per simulare la pioggia, per simulare una brezza e/o per simulare altre sensazioni in un ambiente di realtà mista o virtuale”.

Nel secondo brevetto (11.346.940) si descrive un sensore ad ultrasuoni che può essere utilizzato sia per realtà aumentata che per la realtà mista.

Un altro brevetto pubblicato in giornata odierna descrive un Apple Watch in grado di scattare le foto.