Apple AR, esperto conferma: lancio a gennaio 2023, costerà più di 2.000 Dollari

Finalmente si stringe il cerchio attorno al primo visore AR/MR di Apple: già da mesi i leaker ipotizzano che Apple AR sarà presentato a gennaio 2023, e ora l'analista Ming-Chi Kuo sembra aver confermato tale indiscrezione. Secondo Kuo, infatti, Apple avrebbe in programma un evento speciale proprio per inizio 2023.

Kuo riporta la notizia in una lunga analisi, mentre pare che le fonti dell'analista siano dei lavoratori della stessa Apple e dei suoi fornitori. A quanto pare, l'annuncio del device avverrà nel mese di gennaio, mentre Apple AR costerà più di 2.000 Dollari, perciò sarà (almeno inizialmente) un prodotto di nicchia.

L'analista spiega che, proprio per questo motivo, Apple si aspetta di vendere solo 1,5 milioni di copie del dispositivo nel corso del 2023: per fare un paragone, l'azienda di Cupertino ha previsto vendite per 95 milioni di unità per iPhone 14. Tali numeri potrebbero aumentare nel corso del 2023 o del 2024, con l'uscita del primo visore Apple AR a costo budget realizzato da Cupertino.

Lo stesso Kuo ha aggiunto poi che il primo prototipo di Apple AR è stato presentato a maggio ad alcuni top executive dell'azienda, il che significa che ormai il device sarebbe ad uno stadio di sviluppo molto avanzato. L'analista riporta che il visore sarebbe stato lanciato nel corso del 2022, con un annuncio probabilmente previsto nel corso della WWDC, se non fossero insorti problemi produttivi relativi ad Apple AR nei primi mesi di quest'anno.

Infine, l'analisi di Ming-Chi Kuo riporta alcune specifiche hardware del device, che dovrebbe avere dodici fotocamere per il tracking dei gesti delle mani, due display con risoluzione 8K e una tecnologia avanzata di eye-tracking. Per quanto riguarda il chip previsto da Apple, l'esperto rimane dell'idea che il device monterà un SoC M1 Pro: diversi altri insider, invece, hanno confermato che Apple AR sarà lanciato con un chip M2.