Apple AR, flop già annunciato? Cupertino si aspetta meno di un milione di vendite

Il lancio del primo visore MR di Apple si avvicina: dopo aver scoperto che le lenti di Apple AR saranno spedite a partire dal mese di febbraio, infatti, oggi è una fonte tradizionalmente molto affidabile a parlarci delle aspettative di Apple per il visore e dei suoi piani per farlo "sfondare" sul mercato.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha ricapitolato molte informazioni relative ad Apple AR, confermando che il device avrà un display Dual-4K (cioè con risoluzione 4K per occhio), curvo e flessibile, insieme ad un chipset Apple Silicon della serie M2. Non solo: il device sarà anche dotato di una serie di fotocamere (almeno dodici) che analizzeranno il corpo, gli occhi e le mani di chi indossa il visore, nonché l'ambiente circostante. L'unica nota dolente resta il prezzo, pari a 3.000 Dollari nella configurazione di base.

Secondo Gurman, gli executive di Apple sarebbero definitivamente convinti che Apple AR soppianterà gli smartphone nel giro di qualche anno. Anzi, il visore potrebbe sostituire iPhone, iPad e Macbook, fornendo a chi lo utilizza anche la sensazione di non dover utilizzare altri dispositivi e, soprattutto, di non doversi "disconnettere" dal web rimuovendo il visore, che nelle giuste condizioni potrebbe persino essere indossato per tutta la giornata.

Sfortunatamente, però, pare che il giornalista di Bloomberg non sia convinto di Apple AR, o quantomeno non sia certo del suo successo in termini di pubblico. Secondo Gurman, infatti, "il fatto più allarmante è che Apple non abbia ancora identificato una vera "killer app" per il device, fino ad ora. La compagnia spera che la visione immersiva dei video, la stretta integrazione con gli altri prodotti Apple e le chiamate FaceTime avanzate in VR porteranno molti consumatori ad acquistare il device, ma sono scettico che ciò sia sufficiente".

In effetti, pare che anche i piani di Apple per le vendite del device non siano particolarmente ottimisti: Gurman spiega che Apple produrrà un milione di unità di Apple AR nel giro di un anno, nella speranza di piazzarle tutte sul mercato. A confronto, il primo iPhone ha raggiunto un milione di unità piazzate nel giro di un paio di mesi, mentre il primo iPad è arrivato a tale stesso traguardo nel giro di 28 giorni.

Anche l'Apple Watch, il cui lancio nel 2015 è avvenuto relativamente in sordina, ha venduto 10 milioni di unità in un anno. Insomma, stando alle previsioni della stessa Apple, Apple AR potrebbe avere un volume di vendite davvero basso: che si tratti del primo flop "preannunciato" di Cupertino?