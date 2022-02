Apple AR, la funzione che non ti aspetti: ecco come gestirà le chiamate FaceTime

Mentre la scorsa settimana emergevano le speculazioni secondo cui Apple AR renderà mainstream il Metaverso, oggi è il noto insider di Bloomberg Mark Gurman, nella sua newsletter Power On, a darci interessanti informazioni sul primo visore di Apple. In particolare, Gurman si è focalizzato sul funzionamento di FaceTime su Apple VR e Apple AR.

Già qualche settimana fa, Gurman ha spiegato che Apple AR sarà focalizzato sui videogiochi e sull'intrattenimento, e dovrebbe utilizzare RealityOS come proprio sistema operativo. L'insider è tornato a parlare del dispositivo nelle scorse ore, quando ha spiegato nella sua newsletter settimanale che l'headset di Apple supporterà FaceTime tramite Memoji e SharePlay.

Nello specifico, Gurman scrive che "immagino una versione di FaceTime in realtà virtuale in cui ti trovi in una sala conferenze con decine di persone. Invece di vedere le loro facce, vedrai una versione in 3D di queste ultime (dei Memoji). Penso che l'headset determinerà l'espressione facciale in tempo reale, rendendo l'esperienza piuttosto realistica".

Riguardo a SharePlay, invece, il giornalista ha spiegato che "Penso che RealityOS userà molto SharePlay, permettendo a più headset e a più utenti di ascoltare la stessa musica, di guardare gli stessi film e di giocare agli stessi videogiochi insieme". Insomma, un sogno per gli amanti dell'intrattenimento in VR, che potrebbe essere minato solo dai prezzi estremamente elevati di Apple AR, che secondo i rumor dovrebbero superare i 2.000 Dollari.

Finora, i Memoji e SharePlay sono stati tecnologie secondarie sui sistemi operativi "convenzionali" di Apple, che li ha limitati a pochi utilizzi, tra cui però figurano proprio le chiamate FaceTime. Da quanto spiega Gurman, dunque, è probabile che le due feature si riscatteranno in AR e VR, e che i kit di sviluppo ad esse collegati, come ARKit, AR Walking Directions e lo scanner LiDAR avranno un ruolo centrale nel primo headset di Cupertino.