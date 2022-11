Apple al lavoro su un Metaverso per Apple AR: la rivelazione in un'offerta di lavoro

La produzione di massa di Apple AR potrebbe partire a marzo 2023, con un'uscita del device prevista entro la fine del prossimo anno. Ora, però, nuovi dettagli sul primo visore AR di Cupertino sembrano essere trapelati grazie ad un'offerta di lavoro di Apple legata all'AR, comparsa online negli scorsi giorni.

A riportare l'offerta di lavoro e i suoi contenuti è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultima puntata della sua newsletter Power On si è detto certo che Apple AR uscirà nel 2023, che costerà tra i 2.000 e i 3.000 Dollari e che, sotto la scocca, avrà un chipset M2 di Apple Silicon e il sistema operativo RealityOS.

Secondo Gurman, proprio RealityOS avrà delle versioni in AR delle principali app di Apple, come Messaggi, FaceTime e Mappe. Il giornalista riporta poi che la prima versione del sistema operativo, che avrebbe codename Oak, sarebbe in fase di completamento presso gli sviluppatori di Apple e dovrebbe essere definitivamente pronta già per inizio anno. In effetti, proprio a inizio 2023 dovrebbe essere prevista la presentazione di Apple AR, che però potrebbe anticiparne il lancio di diversi mesi, un po' come successo anni fa per il primo Apple Watch.

La nuova offerta di lavoro di Apple si focalizzerebbe proprio sul software di Apple AR: l'azienda, infatti, sarebbe alla ricerca di un ingegnere software per il suo TDG, o Technology Development Group, il team "top secret" che sta lavorando da anni al visore per la realtà aumentata. Non solo: l'offerta di lavoro spiega che lo sviluppatore dovrà contribuire alla creazione di un mondo 3D in Mixed-Reality, suggerendo che Apple sarebbe al lavoro ad una sorta di Metaverso proprietario.

Nello specifico, l'offerta di lavoro spiega che lo sviluppatore dovrà "costruire strumenti e framework per permettere delle esperienze connesse in un mondo 3D in realtà mista. Lavorerai direttamente con i framework Apple UI, con i design delle interfacce e con gli ingegneri di sistema, che ti spingeranno a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi incredibilmente complessi e interessanti nel mondo delle applicazioni in 3D".