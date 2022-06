Apple AR, il New York Times conferma il posticipo: uscirà nel 2023 inoltrato

Dopo avervi raccontato cosa sappiamo su Apple AR, almeno per ora, trapelano in rete nuove indiscrezioni sull'headset per la Realtà Aumentata di Cupertino. Questa volta, nello specifico, scopriamo da un report che Apple AR sarebbe stato posticipato al 2023 a causa di alcuni problemi legati alla CPU.

A riportare l'informazione è nientemeno che il New York Times, che spiega che il processore del dispositivo, presumibilmente un chip M1, avrebbe problemi di surriscaldamento che renderebbero impossibile sia la commercializzazione dell'headset che il suo annuncio con delle versioni di prova, per il momento ritenute ancora troppo sperimentali. Si tratta di un netto passo indietro rispetto a quanto credevamo fino alla scorsa settimana, quando era emerso che alcuni dirigenti Apple avrebbero provato Apple AR durante un meeting.

Il report, nello specifico, spiega che "Apple ha assunto un ingegnere di Dolby Technologies, Mike Rockwell, e gli ha affidato il compito di guidare i suoi sforzi in campo AR e VR. I primi tentativi in tal senso sono stati resi vani da una ridotta potenza computazionale, secondo quanto riportano due fonti diverse dell'azienda. Altri problemi con la batteria e il surriscaldamento del device hanno convinto Apple a posticipare il progetto fino al prossimo anno, sempre stando alle stesse fonti".

Con l'avvicinarsi della WWDC 2022, i rumor sul lancio di Apple AR si sono intensificati, visto che alcuni insider hanno stabilito che il visore sarebbe stato presentato nel corso del keynote di giugno di Cupertino. Sfortunatamente, diverse fonti hanno invece riportato dei problemi software per Apple AR, mentre l'analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che il visore non verrà mostrato da Apple alla WWDC.

Sempre il New York Times, poi, spiega anche che Apple sta collaborando con Hollywood nella realizzazione di contenuti in AR e VR per i suoi visori: nello specifico, al lavoro su un'esperienza in AR ci sarebbe Jon Favreau, regista dei primi due film di Iron Man e di diverse trasposizioni live action di Classici Disney come "Il Libro della Giungla" e "Il Re Leone". Favreau sarebbe dunque al lavoro su un'esperienza VR basata sulla serie TV Prehistoric Planet, lanciata su Apple TV+ a fine maggio.