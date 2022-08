Apple AR ha finalmente un nome: registrato il marchio 'Reality One'

Ormai sappiamo da tempo che Apple AR arriverà a inizio 2023 ed avrà un costo molto alto, pari a circa 2.000 Dollari. Oggi, finalmente, veniamo anche a conoscenza di quello che potrebbe essere il vero nome del visore Apple AR, grazie ad una serie di trademark registrati da Apple.

Stando a quanto riporta Bloomberg, infatti, Apple avrebbe richiesto di poter registrare come propri marchi i due nomi "Reality One" e "Reality Pro", insieme a "Reality Processor". Se quest'ultimo marchio potrebbe riferirsi ad una delle componenti presenti sotto la scocca del visore, gli altri due sarebbero invece dei riferimenti a due varianti di Apple AR.

In effetti, non è la prima volta che il nome "Reality" emerge riguardo al visore: alcuni mesi fa, per esempio, abbiamo scoperto che Apple stava sviluppando RealityOS, o rOS, il sistema operativo di Apple AR. Nel 2019, invece, l'azienda ha rilasciato un framework per sviluppatori denominato "RealityKit" e pensato proprio per le esperienze in realtà aumentata.

Ovviamente quelli di Apple sono solo di marchi, mentre i mesi che ci separano dall'inizio del 2023 potrebbero convincere l'azienda a fare un'inversione di marcia sul branding del suo primo visore AR. Tuttavia, almeno per ora, la possibilità che il primo visore AR di Apple si chiami Reality One è piuttosto concreta.

Reality Pro dovrebbe essere la variante high-end del dispositivo, ovvero quella finora rumoreggiata, con un costo di circa 2.000 Dollari e delle prestazioni simili a quelle di un Macbook Pro. Ciò sembra anche confermare che Reality One sarà invece un device meno costoso e pensato più che altro per un pubblico di massa.