Apple AR non sarà il massimo della comodità: gli ultimi rumor in vista della WWDC

Nel nuovo numero della newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman fa il punto sull’imminente visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple, in arrivo alla WWDC 2023 in programma a Giugno.

Gurman osserva che l’auricolare dispone di due porte: una USB-C per il trasferimento dei dati ed una magnetica proprietaria per collegare il pacco batteria. Proprio questa sarà necessaria per il pacco esterno che è fondamentale per il funzionamento del visore ed a quanto pare a livello estetico sarà simile al battery pack MagSafe sia per dimensioni che forma, ed offrirà circa due ore di autonomia.

Apple a quanto pare avrebbe optato per una batteria esterna per ridurre il peso del visore: in questo modo offrirà un comfort migliore a chi lo indossa, ma il rovescio della medaglia è rappresentato dal filo che fuoriuscirà dal visore stesso durante l’uso. Inoltre, l’utente con ogni probabilità sarà costretto a tenere il pacco batteria in una tasca o nei vestiti.

È però chiaro che coloro che intendono utilizzare Apple AR per sessioni più lunghe saranno costretti a portare dietro più battery pack, altrimenti rischieranno di restare senza. Insomma, non si tratterà del massimo della comodità anche perchè batteria e cavo saranno un pezzo unico non separabili.

Apple avrebbe studiato un ingresso con punta arrotondata che collegherà la porta magnetica e bloccherà il cavo per evitare che possa cadere durante l’uso.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli ultimi sviluppi di Apple AR avrebbero stupito vari dipendenti.