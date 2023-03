Apple AR non è pronto, ma verrà lanciato lo stesso: il clamoroso leak del Financial Times

Ormai sembra certo che Apple lancerà Apple AR alla WWDC di giugno, dopo una lunga serie di ritardi e posticipi. Tuttavia, un nuovo articolo del Financial Times riporta che in realtà l'headset VR di Cupertino non sarebbe ancora pronto, e che il suo lancio sia stato "imposto" dal CEO dell'azienda, Tim Cook.

Il Financial Times, infatti, ha spiegato che il CEO di Apple Tim Cook e l'Operations Chief dell'azienda Jeff Williams sarebbero andati contro il parere dei designer di Apple AR e avrebbero spinto il rilascio del visore per il 2023, nonostante il team abbia richiesto qualche mese in più per rifinire il dispositivo prima della release.

In effetti, pare che la finestra di lancio di Apple AR sia stata oggetto di diverse discussioni dentro la Mela Morsicata, soprattutto ai suoi piani alti. Con un lancio inizialmente previsto (almeno stando ai rumor, visto che non c'è mai stato nulla di ufficiale) per fine 2022, Apple AR è poi slittato a marzo 2023, durante il tradizionale keynote primaverile dell'azienda, e successivamente a giugno 2023, con un lancio nel corso della WWDC.

Nonostante l'accumulo dei ritardi, dovuti a problemi di produzione hardware e software che si sono moltiplicati nel corso del tempo, il team di designer industriali di Apple avrebbe chiesto, negli scorsi mesi, più tempo per lavorare al device. Tale richiesta, però, non sarebbe stata accolta da Tim Cook e da Jeff Williams, che avrebbero infine spinto per un lancio anticipato ma limitato, in termini di volumi, per il device: in effetti, nelle scorse settimane, era emerso che le unità di Apple AR prodotte da Cupertino saranno pochissime, probabilmente molte meno di un milione, facendone il dispositivo Apple meno venduto degli ultimi anni.

Il Financial Times, infine, spiega anche che le richieste di Cook e Williams avrebbero posto una "enorme pressione sui designer" al lavoro sul prodotto. Il giornale fa risalire i problemi di produzione del device al lontano 2019, quando lo storico designer Jony Ive ha lasciato Apple per fondare la sua azienda. Nel 2022, infine, Jony Ive ha interrotto ogni collaborazione con Apple (con la quale aveva mantenuto una partnership da consulente), peggiorando ulteriormente lo stato dei lavori sul visore, che proprio lo stesso Ive stava supervisionando.