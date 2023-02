Apple AR, noto insider conferma: problemi hardware e software, il lancio slitta alla WWDC

Diversi rumor puntano verso un annuncio di Apple AR alla WWDC 2023, ma ora è l'insider e giornalista di Bloomberg Mark Gurman a confermare che l'headset AR di Cupertino verrà lanciato a giugno, nel corso della conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori. Secondo Gurman, però, Cupertino avrebbe cercato fino all'ultimo di anticipare la presentazione del device.

Nello specifico, il giornalista riporta Apple voleva presentare Apple AR a marzo o ad aprile, nel corso del suo tradizionale keynote primaverile, per poi scendere più nel dettaglio del device durante la WWDC, rilasciando così una serie di informazioni esclusive per gli sviluppatori. Con questa tabella di marcia, viene da sé che, a prescindere dalla data di annuncio, Apple AR non sarebbe arrivato sul mercato prima di fine primavera, se non addirittura di fine estate.

Gurman ha spiegato che la decisione di far slittare la presentazione del device di due o tre mesi dipende da alcuni problemi di ingegneria lato hardware e software, che ancora affliggerebbero il visore. Sono ormai mesi che sentiamo parlare di intoppi nella produzione di Apple AR, sia relativi al suo hardware che a RealityOS, o rOS, il suo sistema operativo basato su iOS 16: non stupisce dunque che proprio all'ultimo siano emerse delle nuove criticità che abbiano imposto un posticipo del device.

Tuttavia, secondo Gurman un lancio alla WWDC potrebbe aiutare Apple AR, anziché peggiorare la già precaria situazione del visore dell'azienda. Già sappiamo che Apple AR avrà un costo elevatissimo, tra i 2.000 e i 3.000 Dollari, e che proprio per questo sarà un'esclusiva dei soli clienti enthusiast e degli sviluppatori. Addirittura, Apple si aspetterebbe scarsissime vendite da Apple AR, pianificando di piazzare meno di 500.000 unità sul mercato nel primo anno di vita del device.

Proprio per questo, un lancio del visore ad una conferenza destinata ad un pubblico principalmente di sviluppatori potrebbe rivelarsi una scelta vincente per il colosso di Cupertino, che così potrebbe permettere ai developers di toccare con mano la nuova tecnologia e di iniziare a sperimentare con essa: l'obiettivo sarebbe dunque quello di un "lancio-pilota" nella comunità degli addetti ai lavori, per poi arrivare sul mercato consumer con un insieme di applicativi interessanti anche per il pubblico di massa.