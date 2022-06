Apple AR, noto insider spiega quando verrà presentato: sarà la volta buona?

Apple AR non era presente alla WWDC 2022: una cocente delusione per i fan di Cupertino, che però era già stata prevista con largo anticipo dagli esperti di settore. Proprio nelle ultime ore, uno di questi, l'analista Ming-Chi Kuo, è tornato a parlare del visore, spiegando che la sua presentazione è già stata fissata per l'inizio del 2023.

Nello specifico, secondo Kuo Apple svelerà il device a gennaio 2023, con un evento dedicato solo a quest'ultimo. Sempre Kuo ha specificato che a Cupertino vi erano in effetti dei piani per svelare l'headset a giugno di quest'anno, ma anche che i problemi produttivi di Apple AR avrebbero convinto l'azienda a prendersi qualche mese in più per rifinire il dispositivo prima di metterlo sul mercato.

Nello specifico, riporta Kuo in una serie di tweet che trovate in calce a questa notizia, l'annuncio di Apple AR sarebbe stato posticipato a causa del lockdown di Shanghai, che ne avrebbe ritardato lo sviluppo e la produzione di alcune settimane. Dunque, la fase di EVT, o Engineering Validation Testing, del device avrà inizio nel terzo trimestre di quest'anno, ovvero tra i mesi di giugno e agosto.

A ciò seguirà un evento di presentazione a gennaio 2023, insieme alle spedizione dei kit di sviluppo, che dovrebbero arrivare negli studi dei developer nel giro di 2-4 settimane dall'evento di presentazione. Infine, i preordini del device dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2023, con un'uscita prevista prima della WWDC 2023, che a questo punto potrebbe proprio essere incentrata sul visore e sul sistema operativo realityOS di Apple AR.

Quella di Kuo è poi un'ulteriore conferma che Apple utilizzerà la strategia commerciale "alla Apple Watch" anche con il suo visore in AR, lasciando trascorrere molto tempo tra la presentazione del device e la sua uscita, in modo da intavolare una campagna marketing martellante per spiegare i vantaggi (e soprattutto l'utilità) del prodotto.