Apple AR, novità sugli schermi: saranno tre display micro-OLED in 8K

Sembra che i leaker del mondo Apple siano tornati a concentrarsi su Apple AR, dopo un periodo in cui l'attenzione è stata catalizzata dai nuovi Macbook M2. Nello specifico, dopo aver scoperto che Apple produrrà dei visori low-cost per l'AR e il VR, arriva oggi un'altra interessante notizia relativa agli schermi dell'Apple AR di prima generazione.

Vi abbiamo già spiegato, mesi fa ormai, che Apple AR avrà degli schermi incredibili, dotati di una risoluzione 8K ciascuno e con dei pannelli micro-OLED. Oggi, invece, scopriamo che a produrre gli schermi di Apple AR sarà Samsung.

Stando ad un report di The Elec, anzi, Samsung Display starebbe per diventare il fulcro della produzione di display per l'AR, dal momento che avrebbe ricevuto richieste di schermi per degli headset da diverse compagnie, ovvero Meta, Apple e la stessa Samsung, che starebbe lavorando con Qualcomm al visore Galaxy AR.

Finora, stando a quanto riportato da diverse fonti, Samsung Display avrebbe evitato gli schermi per visori AR e VR, almeno fino ad ora, considerandoli poco profittevoli. Le cose potrebbero però cambiare molto presto, quando l'adozione dei device legati alla realtà virtuale e al metaverso si farà più ampia. Nello specifico, pare che saranno le tecnologie micro-LED e micro-OLED, due settori in cui Samsung regna quasi incontrastata, a rivelarsi vitali nel settore AR/VR.

Stando ai rumor, comunque, Apple AR avrà due o tre display micro-OLED, ciascuno con risoluzione 8K o 4K e con una densità di pixel per pollici fino a 3.000 ppi. Al momento, la produzione di tali schermi dovrebbe essere in larga parte divisa tra Samsung e LG, anche se una parte delle scorte sarà prodotta anche da Sony.