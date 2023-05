Apple AR, nuove conferme per nome e sistema operativo: spunta un brevetto

La scorsa settimana, Apple aveva registrato il marchio "Deep Screen", probabilmente relativo ai display del suo nuovo visore, Apple AR. Ora, invece, un noto insider ci svela che la Casa di Cupertino avrebbe anche brevettato il sistema operativo di Apple AR, che dovrebbe chiamarsi "xrProOS".

I più attenti sicuramente ricorderanno che, proprio la scorsa settimana, Apple aveva brevettato il nome "xrOS" tramite la società di copertura "Deep Dive LLC". Scandagliando tra i recenti brevetti dell'azienda, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha trovato sia quello relativo allo schermo "Deep Screen" che quello relativo al sistema operativo xrProOS, che dunque potrebbe essere, in alternativa a xrOS, il nome del nuovo sistema operativo di Apple AR.

A togliere ogni dubbio circa il fatto che dietro a Deep Dive LLC vi sia Apple abbiamo anche il fatto che il brevetto di xrProOS è scritto nel font Apple SF Pro. Il trademark, comunque, è stato registrato il 18 maggio nelle Filippine, in Argentina e in Turchia, mentre tre giorni prima il nome "xrOS" era stato depositato in Nuova Zelanda. Il 19 maggio, invece, il nome di "xrProOS" è stato registrato nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda.

Il brevetto sembra confermare che il vero nome di Apple AR sarà "Reality Pro", come era già stato riportato da diverse fonti negli ultimi mesi. A questo punto, è possibile che "xrOS" sia la versione "base" del sistema operativo degli headset MR di Cupertino, che verrà implementata anche sui successori di Apple AR in arrivo nei prossimi anni.

xrProOS, invece, potrebbe essere la release di xrOS pensata appositamente per Reality Pro, che dovrebbe essere essere presentata dal colosso di Cupertino durante la WWDC del 5 giungo. Vi ricordiamo infatti che la presentazione di Apple AR alla WWDC sembra ormai scontata: tra i brevetti degli ultimi giorni e i recenti rumor sull'ingresso del visore in produzione di massa, un rinvio all'ultimo minuto sembra assai improbabile.